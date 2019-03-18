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12:54   18 Марта 2019
Россия

Госдума поздравила с днем рождения Поклонскую

Госдума поздравила с днем рождения Поклонскую

Государственная дума в Twitter поздравила заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталью Поклонскую с днем рождения.

Поклонская пребывала в должности прокурора Республики Крым с мая 2014 года по октябрь 2016 года. С 2002 года до воссоединения России и полуострова она работала в прокуратуре Украины.

После референдума Служба безопасности Украины и министерство внутренних дел страны объявили парламентария в розыск по статье УК государства «Действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий».

Депутат в феврале презентовала автобиографическую книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Госдума поздравила с днем рождения Поклонскую

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Автор: Анна Манц
#госдума #поклонская

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