Госдума поздравила с днем рождения Поклонскую

Государственная дума в Twitter поздравила заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталью Поклонскую с днем рождения.

Сегодня день рождения отмечает депутат Государственной Думы, заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская @PoklonskayaNV Поздравляем парламентария! pic.twitter.com/XDbSyoZQjR — Государственная Дума (@dumagovru) 18 марта 2019 г.

Поклонская пребывала в должности прокурора Республики Крым с мая 2014 года по октябрь 2016 года. С 2002 года до воссоединения России и полуострова она работала в прокуратуре Украины.

После референдума Служба безопасности Украины и министерство внутренних дел страны объявили парламентария в розыск по статье УК государства «Действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий».

Депутат в феврале презентовала автобиографическую книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст».