Посол РФ уверен, что Москва и Минск найдут решения спорных вопросов

Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич уверен, что Москва и Минск найдут способ решить все спорные вопросы. Страны не поссорятся, несмотря на ожидания противников белорусско-российских отношений.

Бабич отметил, что слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в мире очень много тех, кто ждет, что «два братских народа» из-за чего-то поссорятся, верны. Причиной могут стать споры вокруг нефти, газа, поставок молочной продукции.

«Хочу заверить всех — и вас, и тех, кто пытается такого рода усилия предпринимать извне, так и изнутри: не дождутся, такого никогда не будет», — заявил посол.

Он напомнил, что Москва и Минск находили компромиссы и в более сложных обстоятельствах. Так будет происходить и впредь.