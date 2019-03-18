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13:01   18 Марта 2019
Россия

Посол РФ уверен, что Москва и Минск найдут решения спорных вопросов

Посол РФ уверен, что Москва и Минск найдут решения спорных вопросов

Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич уверен, что Москва и Минск найдут способ решить все спорные вопросы. Страны не поссорятся, несмотря на ожидания противников белорусско-российских отношений.

Бабич отметил, что слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в мире очень много тех, кто ждет, что «два братских народа» из-за чего-то поссорятся, верны. Причиной могут стать споры вокруг нефти, газа, поставок молочной продукции.  

«Хочу заверить всех — и вас, и тех, кто пытается такого рода усилия предпринимать извне, так и изнутри: не дождутся, такого никогда не будет», — заявил посол.

Он напомнил, что Москва и Минск находили компромиссы и в более сложных обстоятельствах. Так будет происходить и впредь.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #белоруссия #бабич

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