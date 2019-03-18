Россиянка отсудила 750 тысяч у двух больниц за ошибочный диагноз рака

Жительнице Екатеринбурга выплатили компенсацию в размере 750 тысяч рублей за ошибку в поставлении диагноза. Врачи «обнаружили» у женщины рак и назначили ей химиотерапию. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба Свердловского областного суда.

Согласно решению суда, больница выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, а онкодиспансер — 450 тысяч. Таким образом, россиянка отсудила компенсацию от учреждений, поставивших женщине ложный диагноз, в размере 750 тысяч рублей.

Известно, что женщина подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, когда заново проверила здоровье. Обнаружилось, что у нее есть камни в брюшной полости, а не рак. Она потребовала возместить компенсацию в размере 1,5 тысячи с каждого медучреждения. Из-за ошибочного диагноза, по словам женщины, она не могла воспитывать четверых детей и испытала сильный стресс.

Сообщается, что три года назад женщине провели две операции: одну по удалению желчного пузыря, а вторую из-за онкологического заболевания. В следующем году у екатеринбурженки начались боли в животе. Врачи нашли у нее множественные прогрессирующие метастазы в брюшной полости, а затем назначили ей несколько курсов химиотерапии.

Женщина прошла три курса и не чувствовала никаких улучшений. Тогда ей назначили диагностическую лапараскопию. Выяснилось, что у нее выпали в брюшную полость камни после операции по удалению желчного пузыря, и это не рак.

Напомним, ранее врач-онколог Андрей Костин заявлял, что порядка 35% заболеваний по онкологии можно выявлять на ранней стадии, однако этого не происходит по причине пробелов в образовании врачей в России. Он также отметил отсутствие в стране системы реабилитации пациентов, которые преодолевают болезнь.