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Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России
12:46   18 Марта 2019
Весь мир

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан и Нигер призвали международное сообщество отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за воссоединения Крыма с Россией. Также эти страны выступили за экономическое взаимодействие с полуостровом.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на национальные парламенты указанных выше государств и министерство промышленности Судана.

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Депутат нигерского Национального собрания, член комиссии по экономическому развитию депутатской группы дружбы «Россия–Нигер» Умар Абдурахаман заявил, что углубление методов и условий сотрудничества РФ с африканским государствами поможет российским банкам и инвесторам принимать широкое участие в развитии континента. По его словам, власти Нигера, Судана и Конго готовы призвать Запад снять санкции против Москвы.

«Нигер ценит лидерство, которое Россия демонстрирует под руководством Владимира Путина, ставшего настоящим кумиром для африканской молодежи», — подчеркнул Абдурахаман.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #санкции #судан #африка #конго #нигер

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