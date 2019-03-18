Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Демократическая Республика Конго (ДРК), Судан и Нигер призвали международное сообщество отказаться от антироссийских санкций, введенных из-за воссоединения Крыма с Россией. Также эти страны выступили за экономическое взаимодействие с полуостровом.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на национальные парламенты указанных выше государств и министерство промышленности Судана.

Депутат нигерского Национального собрания, член комиссии по экономическому развитию депутатской группы дружбы «Россия–Нигер» Умар Абдурахаман заявил, что углубление методов и условий сотрудничества РФ с африканским государствами поможет российским банкам и инвесторам принимать широкое участие в развитии континента. По его словам, власти Нигера, Судана и Конго готовы призвать Запад снять санкции против Москвы.