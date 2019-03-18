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13:09   18 Марта 2019
Россия

Правительство увеличило размер социальной пенсии на два процента

Правительство увеличило размер социальной пенсии на два процента

Социальные пенсии в России, которые начисляются гражданам, нигде не работавшим или не наработавшим необходимого стажа для получения страховой пенсии, с 1 апреля текущего года будут увеличены на 2%.

Такое решение принял Кабинет министров РФ. Об этом в понедельник сообщается в постановлении, которое опубликовано на сайте правовой информации.

Ранее Министерство РФ труда сообщало, что прожиточный минимум пенсионеров в нашей стране в 2018 году составил 8 483 рубля, то есть увеличился на два процента по сравнению с 2017 годом, когда прожиточный минимум пенсионеров составил 8 315 рублей. В связи с этим ведомство выступило с предложением проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года. При этом отмечается, что одновременно с индексацией соцпенсий будут увеличены и выплаты по гособеспечению военных пенсионеров, которые проходили военную службу по призыву, и членов их семей, пенсии пострадавшим в ходе радиационных и техногенных катастроф и членов их семей, пенсии участников ВОВ и обладателей награды «Житель блокадного Ленинграда», пенсии сотрудников летно-испытательного состава, а также положенные космонавтам пенсионные надбавки за выслугу лет.

Как уточнило ведомство, повышение пенсии затронет почти четыре миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона человек являются получателями социальных пенсий.

Правительство увеличило размер социальной пенсии на два процента

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Автор: Александр Люблинский
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