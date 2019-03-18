Правительство увеличило размер социальной пенсии на два процента

Социальные пенсии в России, которые начисляются гражданам, нигде не работавшим или не наработавшим необходимого стажа для получения страховой пенсии, с 1 апреля текущего года будут увеличены на 2%.

Такое решение принял Кабинет министров РФ. Об этом в понедельник сообщается в постановлении, которое опубликовано на сайте правовой информации.

Ранее Министерство РФ труда сообщало, что прожиточный минимум пенсионеров в нашей стране в 2018 году составил 8 483 рубля, то есть увеличился на два процента по сравнению с 2017 годом, когда прожиточный минимум пенсионеров составил 8 315 рублей. В связи с этим ведомство выступило с предложением проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года. При этом отмечается, что одновременно с индексацией соцпенсий будут увеличены и выплаты по гособеспечению военных пенсионеров, которые проходили военную службу по призыву, и членов их семей, пенсии пострадавшим в ходе радиационных и техногенных катастроф и членов их семей, пенсии участников ВОВ и обладателей награды «Житель блокадного Ленинграда», пенсии сотрудников летно-испытательного состава, а также положенные космонавтам пенсионные надбавки за выслугу лет.

Как уточнило ведомство, повышение пенсии затронет почти четыре миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона человек являются получателями социальных пенсий.