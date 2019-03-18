Черноморский флот получит 13 кораблей и судов обеспечения

Черноморский флот России пополнят 13 кораблей и судов обеспечения, включая малые ракетные корабли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

По его словам, стадию госиспытаний сейчас проходят патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», скоростной транспортно-десантный катер нового проекта, а также морской буксир «Сергей Балк»​​​. Еще 13 новых кораблей и судов обеспечения планируют поступить на службу, отметил Дворников. В их числе — малые ракетные корабли различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Сроки получения он не уточнил.

Дворников отметил значительное усиление новой техникой Черноморского флота РФ за последние пять лет после возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Сейчас процесс перевооружения продолжается, на флот поступают оснащенные современными ракетными комплексами надводные корабли, подводные лодки и другие вооружение.

По данным командующего войсками ЮВО, после 2014 года в состав флота вошли фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», современные подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Краснодар» и другие, малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», морской тральщик «Иван Антонов» и другая военно- морская техника.