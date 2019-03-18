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12:42   18 Марта 2019
Россия

Комитет ГД рекомендовал повысить пенсии с учетом поправки

Комитет ГД рекомендовал повысить пенсии с учетом поправки

Думский комитет по труду и социальной политике рекомендовал принять законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума с поправкой о единой методике расчета минимального уровня доходов при расчете выплат малообеспеченным пенсионерам.

Изменения предложили депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» во главе с руководителем партии Сергеем Неверовым. Первый заместитель главы единороссов по законопроектной деятельности Андрей Исаев указал, что поправка защитит россиян от манипуляций при расчетах надбавок.

После принятия закона пенсионеры получат доплаты и пенсию в полном объеме. Для этого не нужно будет писать какие-либо заявления, все будет начислено автоматически. В первом слушании законопроект приняли 12 марта.

Ожидается, что Совет Федераций рассмотрит проект закона 27 марта. Ответственный за документ думский комитет по труду и соцполитике уже рекомендовал принять его в первом слушании.

Комитет ГД рекомендовал повысить пенсии с учетом поправки

Инициатива разработана на базе ежегодного послания президента Федеральному собранию.  20 февраля глава РФ Владимир Путин огласил его в Гостином дворе. Он обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом. Ранее на сайте президента России появился перечень поручений, основанных на нем.

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Автор: Анна Манц
#госдума #комитет #пенсия

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