Комитет ГД рекомендовал повысить пенсии с учетом поправки

Думский комитет по труду и социальной политике рекомендовал принять законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума с поправкой о единой методике расчета минимального уровня доходов при расчете выплат малообеспеченным пенсионерам.

Изменения предложили депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» во главе с руководителем партии Сергеем Неверовым. Первый заместитель главы единороссов по законопроектной деятельности Андрей Исаев указал, что поправка защитит россиян от манипуляций при расчетах надбавок.

После принятия закона пенсионеры получат доплаты и пенсию в полном объеме. Для этого не нужно будет писать какие-либо заявления, все будет начислено автоматически. В первом слушании законопроект приняли 12 марта.

Ожидается, что Совет Федераций рассмотрит проект закона 27 марта. Ответственный за документ думский комитет по труду и соцполитике уже рекомендовал принять его в первом слушании.

Инициатива разработана на базе ежегодного послания президента Федеральному собранию. 20 февраля глава РФ Владимир Путин огласил его в Гостином дворе. Он обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом. Ранее на сайте президента России появился перечень поручений, основанных на нем.