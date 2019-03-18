Эксперт не ждет кадрового «взрыва» в регионах весной

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет новую серию отставок среди глав регионов. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации российского лидера.

По их словам, отставки пройдут уже на этой неделе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о предполагаемых заменах отвечать не стал, рассказав, что глава государства на этой неделе займется «региональной проблематикой».

Как пишет издание, в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Наиболее вероятно, что должность покинет губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Также уволить могут глав Алтайского края Александра Бердникова, Оренбургской области Юрия Берга и Челябинской Бориса Дубровского.

Вполне вероятно, что пост оставят губернатор Калмыкии Алексей Орлов и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Собеседники «Царьграда», обсуждая новость, во мнениях разошлись.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что возможность кадровых перестановок обсуждается давно, что, однако, не означает кадрового «взрыва».

По словам эксперта, информация о готовящихся увольнениях является конфиденциальной, но не на уровне государственной тайны. Подобные утечки — всегда чрезвычайное происшествие. С другой стороны, Кремль иногда сознательно допускает распространение информации, чтобы заранее подготовить россиян к перестановкам. Журавлев полагает, что это не тот случай, потому что увольнение нескольких губернаторов — не кардинальная перемена.

Политтехнолог Андрей Колядин уверен, что реальной эта информация может быть только из-за соответствия графика отставок, который наблюдался ранее. За последние несколько лет граждане РФ заметили два этапа увольнения губернаторов — весной и осенью. Колядин добавил, что да, действительно, наиболее возможна отставка глав Алтайской и Челябинской областей. Конкретные решения Путина можно будет увидеть только на практике, добавил эксперт.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу встретился с Путиным. Политик рассказал главе государства о планах до 2021 года, а ситуацию в регионе назвал «стабильной». Встреча не означает, что отставки Бочарова может не быть, пишут «Ведомости».