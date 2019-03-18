Лукашенко анонсировал визит в Турцию и встречу с Эрдоганом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с турецким послом в Минске Кезбан Нилваной Дарамой сообщил, что в апреле планирует посетить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом.
Слова белорусского лидера в понедельник приводит агентство БЕЛТА.
«В середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим президентом», - заявил Лукашенко.
Напомним: в октябре минувшего года турецкий лидер пригласил своего коллегу из Белоруссии посетить Анкару.