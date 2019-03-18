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12:28   18 Марта 2019
Весь мир

Лукашенко анонсировал визит в Турцию и встречу с Эрдоганом

Лукашенко анонсировал визит в Турцию и встречу с Эрдоганом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с турецким послом в Минске Кезбан Нилваной Дарамой сообщил, что в апреле планирует посетить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом.

Слова белорусского лидера в понедельник приводит агентство БЕЛТА.

«В середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим президентом», - заявил Лукашенко.

Напомним: в октябре минувшего года турецкий лидер пригласил своего коллегу из Белоруссии посетить Анкару.

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Автор: Александр Люблинский
#турция #эрдоган #белоруссия #визит #лукашенко

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