Лукашенко анонсировал визит в Турцию и встречу с Эрдоганом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с турецким послом в Минске Кезбан Нилваной Дарамой сообщил, что в апреле планирует посетить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с визитом.

Слова белорусского лидера в понедельник приводит агентство БЕЛТА.

«В середине апреля, вы знаете, у нас официальный визит на высшем уровне в Турцию и встреча с вашим президентом», - заявил Лукашенко.

Напомним: в октябре минувшего года турецкий лидер пригласил своего коллегу из Белоруссии посетить Анкару.