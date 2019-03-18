Глава Северного флота назвал профессию подводника одной из наиболее высокооплачиваемых

Командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что зарплата командира подлодки на Северном флоте в два раза превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Он подчеркнул, что профессия подводника на сегодняшний день является одной и наиболее высокооплачиваемых. При этом денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил составляет не менее 70 тысяч рублей.

Евменов добавил, что подводников обеспечивают служебным и постоянным жильем, многие пользуются военной ипотекой. Хорошо оплачивается поднаем жилья.