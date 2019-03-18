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12:39   18 Марта 2019
Россия

Глава Северного флота назвал профессию подводника одной из наиболее высокооплачиваемых

Глава Северного флота назвал профессию подводника одной из наиболее высокооплачиваемых

Командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что зарплата командира подлодки на Северном флоте в два раза превышает денежное довольствие командира полка в центре России.

Он подчеркнул, что профессия подводника на сегодняшний день является одной и наиболее высокооплачиваемых. При этом денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил составляет не менее 70 тысяч рублей.

Евменов добавил, что подводников обеспечивают служебным и постоянным жильем, многие пользуются военной ипотекой. Хорошо оплачивается поднаем жилья. 

«Социальная защищенность подводников, созданные в гарнизонах жилищно-бытовые условия способствуют увеличению количества многодетных семей», — отметил он.

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Автор: Виктория Разумовская

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