Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замглавы МИД Южной Кореи и РФ в Петербурге обсудят ситуацию после саммита КНДР-США

Замглавы МИД Южной Кореи и РФ в Петербурге обсудят ситуацию после саммита КНДР-США

 Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям

Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям
Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

 Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси
Спикер Госсовета Ливии приехал в Москву обсуждать будущее республики

Спикер Госсовета Ливии приехал в Москву обсуждать будущее республики

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России
Замглавы МИД Южной Кореи и РФ в Петербурге обсудят ситуацию после саммита КНДР-США

Замглавы МИД Южной Кореи и РФ в Петербурге обсудят ситуацию после саммита КНДР-США

 Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям

Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям
Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

 Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси
Спикер Госсовета Ливии приехал в Москву обсуждать будущее республики

Спикер Госсовета Ливии приехал в Москву обсуждать будущее республики

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России

Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России
12:28   18 Марта 2019
Россия

Вещество для лечения болезни Паркинсона нашли ученые из Новосибирска

Вещество для лечения болезни Паркинсона нашли ученые из Новосибирска

Ученые Новосибирского института органической химии имени Ворожцова (НИОХ) подобрали вещество, способствующее восстановлению поврежденных болезнью Паркинсона нейронов. Об этом в ходе симпозиума «Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека» заявил главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо.

«Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов», — заявил он.

Вещество для лечения болезни Паркинсона нашли ученые из Новосибирска

По словам Волчо, ранее в НИОХ специалистам удалось синтезировать вещество, которое восстанавливает двигательную активность у животных с искусственно вызванной при помощи нейротоксина болезнью Паркинсона. К настоящему времени доклинические исследования успешно завершены, однако препарат оказывает действие на симптомы, но не восстанавливает поврежденную нервную ткань. Вскоре учеными были выявлены производные этого вещества, некоторые из которых сильно превзошли исходный препарат.

«По сути, мы нашли целый класс антипаркинсонических агентов», — добавил ученый.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#медицина #ученые #паркинсон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...