Вещество для лечения болезни Паркинсона нашли ученые из Новосибирска

Ученые Новосибирского института органической химии имени Ворожцова (НИОХ) подобрали вещество, способствующее восстановлению поврежденных болезнью Паркинсона нейронов. Об этом в ходе симпозиума «Генные и клеточные технологии в моделировании и терапии заболеваний человека» заявил главный научный сотрудник НИОХ Константин Волчо.

«Нами обнаружен новый класс веществ, которые не только устраняют симптомы болезни Паркинсона, но и способствуют регенерации нейронов», — заявил он.

По словам Волчо, ранее в НИОХ специалистам удалось синтезировать вещество, которое восстанавливает двигательную активность у животных с искусственно вызванной при помощи нейротоксина болезнью Паркинсона. К настоящему времени доклинические исследования успешно завершены, однако препарат оказывает действие на симптомы, но не восстанавливает поврежденную нервную ткань. Вскоре учеными были выявлены производные этого вещества, некоторые из которых сильно превзошли исходный препарат.