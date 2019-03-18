Южная транспортная прокуратура направила в сочинский суд уголовное дело против пассажира авиарейса Санкт-Петербург — Анталия, который в состоянии алкогольного опьянения пытался подраться с персоналом самолета. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в Twitter.

ТП Сочи утвердила обвинительное заключение по статье УК РФ «Хулиганство на воздушном транспорте». Дебошир — 34-летний житель Петербурга.

В г. Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении пассажира авиарейса Санкт-Петербург – Анталия, устроившего дебош на борту самолета https://t.co/mYFsL7zzxY — ГП РФ (@Genproc) 18 марта 2019 г.

Согласно данным следствия, 29 января на рейсе авиакомпании «Россия» он перебрал со спиртным и начал нецензурно высказываться в отношении членов экипажа и пассажиров. Окружающие делали хулигану замечания, однако он на них не реагировал. После дебошир попытался избить сотрудников рейса.

Агрессивным поведением мужчина создал угрозу безопасности, из-за чего самолет вынужденно приземлился в аэропорту Сочи. Дело направили на рассмотрение в Адлерский районный суд города.