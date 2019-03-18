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12:23   18 Марта 2019
Россия

Суд в Сочи рассмотрит дело пассажира, устроившего дебош на рейсе Петербург — Анталия

Суд в Сочи рассмотрит дело пассажира, устроившего дебош на рейсе Петербург — Анталия

Южная транспортная прокуратура направила в сочинский суд уголовное дело против пассажира авиарейса Санкт-Петербург — Анталия, который в состоянии алкогольного опьянения пытался подраться с персоналом самолета. Об этом сообщила Генеральная прокуратура в Twitter.

ТП Сочи утвердила обвинительное заключение по статье УК РФ «Хулиганство на воздушном транспорте». Дебошир — 34-летний житель Петербурга.

Согласно данным следствия, 29 января на рейсе авиакомпании «Россия» он перебрал со спиртным и начал нецензурно высказываться в отношении членов экипажа и пассажиров. Окружающие делали хулигану замечания, однако он на них не реагировал. После дебошир попытался избить сотрудников рейса.

Агрессивным поведением мужчина создал угрозу безопасности, из-за чего самолет вынужденно приземлился в аэропорту Сочи. Дело направили на рассмотрение в Адлерский районный суд города.

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Автор: Анна Манц
#суд #генпрокуратура #самолет #сочи #дебошир #петербург-анталия

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