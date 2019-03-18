Покупка недвижимости и авто по безналичному расчету станет дешевле в РФ

Центральный Банк РФ и компании Visa, MasterCard, «Мир» разработали инициативу по снижению тарифной ставки, оплата которой при безналичном расчете ложится на плечи магазинов. Об этом пишут РБК, ссылаясь на протокол по результатам переговоров у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой от 15 марта.

Авторы инициативы предлагают установить предел комиссии для покупок авто и недвижимости. Например, «Мир» и Visa смогут ограничить максимально допустимую комиссию в размере 0,8% от суммы чека, однако не более 10 тысяч рублей с одной покупки. Так, если стоимость автомобиля будет составлять более 1,25 миллиона, то комиссия будет менее 0,8 процента.

Известно, что у MasterCard при покупке недвижимости уже действует ограничение комиссии в 0,8 процента на сумму 10 тысяч рублей, и компания выразила намерение распространить предел по комиссии еще и на покупку авто. Однако подчеркивается, что для покупателей более дешевых машин комиссия составит 1,2%. То есть максимальный уровень комиссии начнется при покупке от 833 тысяч рублей.

Кроме этого, устойчивые тарифы намерены внедрить и для социально важных приобретений. Например, представители Visa предложили ввести для аптек самый низкий тариф (1,2%), а «Мир» и MasterCard — 1,3 процента. Для услуг в образовательной сфере «Мир» намерен опустить тарифы до 0,3%, MasterCard — до 0,8%, а Visa предлагает больше всех — 1%. Лицензированным учреждениям в области здравоохранения Visa и MasterCard установят ставку в 1%, а «Мир» — 0,3%.

Напомним, ранее сообщалось, что Visa готова поднять сумму покупок безналичным способом без введения ПИН-кода в России до трех тысяч рублей (сейчас эта сумма составляет одну тысячу рублей).

Согласно статистике Федеральной антимонопольной службы на начало текущего года общее количество выпущенных банковских карт в РФ составляет: 39,5% на долю Visa, 36% — на MasterCard и 24,5% отдали предпочтение карте «Мир».