Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил уйти с поста председателя оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом политик сообщил в соцсетях.

«В партии необходимо постоянное обновление, поэтому сейчас необходимы новые люди и построение новых принципов управления партией», — заявил экс-глава грузинского государства.

Саакашвили отметил, что в настоящее время власти Грузии делают все, чтобы не впустить его в страну. Кроме того, по словам политика, некоторые лидеры партии сейчас находятся в тюрьме. Эти факторы препятствует работе организации, подчеркнул он.

«Поэтому в этой ситуации необходимо избрание нового председателя партии «Единое национальное движение», — заметил Саакашвили.

По его мнению, Григол Вашадзе очень хорошо провел президентскую кампанию, потому стоит поддержать его на посту председателя партии. Сейчас, отметил бывший президент, ЕНД поддерживают 400 тысяч зарегистрированных активных сторонников, которым теперь необходимо выбрать нового главу для партии.

В конце минувшего года политик заявил об уверенности в победе оппозиции на выборах в Грузии. Об этом он сообщил в ходе видеообращения.