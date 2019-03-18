Северный флот РФ внимательно следит за деятельностью соседей в Арктике

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов заявил, что военно-стратегическое объединение тщательно следит за деятельностью приарктических соседей, и на основе полученной информации совершенствует подготовку.

Об этом сообщает РИА Новости. По словам Евменова, плаванию в высоких широтах уделяется особое внимание при подготовке экипажей атомных и дизельных подлодок.

«Мы также внимательно следим за деятельностью в Арктике наших соседей», — отметил адмирал.

Евменов рассказал, что в начале марта на Северном флоте организовали сбор командного состава по ведению боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики. Военнослужащие обучаются ориентироваться подо льдом, оценивать его толщину, контролировать свое местоположение, искать полынью и использовать оружие.

Он напомнил, что в 1962 году экипаж первой атомной подлодки «Ленинский комсомол» всплыл в районе Северного полюса. С этого времени походы в Арктику проводятся регулярно.