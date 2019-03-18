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 Учения НАТО начались в Тбилиси

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Опубликовано видео с места стрельбы по людям в нидерландском Утрехте

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12:15   18 Марта 2019
Россия

Беглов отправил в отставку главу «Водоканала»

Беглов отправил в отставку главу «Водоканала»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу ГУП «Водоканал» Евгения Целикова. Об этом сообщили в Смольном.

Ранее стало известно, что во время проверки Контрольно-счетной палатой были обнаружены нарушения порядка строительства и реконструкции объектов, нарушения правил бухгалтерского учета и законодательства о закупках, нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью и т.д.

Все материалы проверки направлены в правоохранительные органы, пишут «Невские новости».

«Водоканал» прежде получил субсидию на два года из регионального бюджета в размере 2,5 миллиарда рублей. Несмотря на это, многие показатели значительно ухудшились. Также предприятие не смогло подтвердить эффективность расходов по некоторым пунктам.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #водоканал #беглов

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