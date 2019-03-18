Роухани предложил подать в суд на власти США за санкции

Иранский лидер Хасан Роухани предложил подать иск в международные суды на руководство США из-за их санкционной политики. Его слова цитирует агентство ISNA.

Президент Ирана отметил, что Вашингтон наложил на Тегеран «самые жесткие санкции», что повлияло на стоимость валюты и рост инфляции. Судебные органы должны подать иск против США, против авторов санкционных законопроектов и чиновников, обвинив их в преступлении против человечества.

«Америке не удастся поставить Иран на колени», — подчеркнул Роухани.

В последние месяцы в стране наблюдается резкое обострение экономической ситуации. Наиболее это заметно по девальвации национальной валюты. Процесс ускорился после выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий). По документу, Тегеран не занимался ядерными разработками, а СБ ООН отменил санкции против страны.

В мае 2018 года за доллар США можно было получить 65 тысяч риалов, а в конце сентября — уже 180 тысяч. С конца 2018-го иранская национальная валюта укрепилась, но в стране все равно говорят об экономическом кризисе.