Пекин направил в адрес Вашингтона серьезное представление в связи с неправомерными высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео о нарушении прав человека в Китае. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Его слова на регулярном брифинге приводит ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что по поводу того, как обстоит дело с правами человека в Китае, право голоса принадлежит китайскому народу

«Большинство членов международного сообщества тоже в курсе ситуации», —заявил Гэн Шуан.

Дипломат также отметил, что на минувшей неделе замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн выступил в ООН с докладом по защите прав человека в Китае. По его словам, участники заседания положительно успехи, которых добился Пекин в этом вопросе, и одобрили уверенную позицию страны.

Ранее Помпео на брифинге, посвященном очередному докладу Соединенных Штатов о положении с правами человека в мире, заявил, что «Китаю нет равных, когда идет речь о нарушениях».