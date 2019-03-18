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Опубликовано видео с места стрельбы по людям в нидерландском Утрехте

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11:55   18 Марта 2019
Весь мир

КНР сделала представление США за высказывания Помпео о правах человека

КНР сделала представление США за высказывания Помпео о правах человека

Пекин направил в адрес Вашингтона серьезное представление в связи с неправомерными высказываниями госсекретаря США Майкла Помпео о нарушении прав человека в Китае. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Его слова на регулярном брифинге приводит ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что по поводу того, как обстоит дело с правами человека в Китае, право голоса принадлежит китайскому народу

«Большинство членов международного сообщества тоже в курсе ситуации», —заявил Гэн Шуан.

Дипломат также отметил, что на минувшей неделе замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн выступил в ООН с докладом по защите прав человека в Китае. По его словам, участники заседания положительно успехи, которых добился Пекин в этом вопросе, и одобрили уверенную позицию страны.

Ранее Помпео на брифинге, посвященном очередному докладу Соединенных Штатов о положении с правами человека в мире, заявил, что «Китаю нет равных, когда идет речь о нарушениях».

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #китай #права человека #помпео

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