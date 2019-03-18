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 Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям

Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям
Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

Саакашвили уйдет с поста главы оппозиционной партии в Грузии

 Учения НАТО начались в Тбилиси

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Спикер Госсовета Ливии приехал в Москву обсуждать будущее республики

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Конго, Судан и Нигер призвали Запад снять санкции с России
11:42   18 Марта 2019
Политика

Нигерия войдет в мониторинговый комитет ОПЕК+

Нигерия войдет в мониторинговый комитет ОПЕК+

Нигерию пригласили войти в состав мониторингового комитета стран-участниц ОПЕК+. Глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что в организацию также приглашены Казахстан и Ирак.

Астана и Багдад ранее подтвердили, что получили предложения.

Страны ОПЕК и ОПЕК+ в конце прошлого года решили улучшить условия соглашения о сокращении добычи нефти. Суммарно добыча нефти снизится на 1,2 миллиона баррелей в сутки по уровню на октябрь 2018 года. Почти 230 тысяч из этого числа приходятся на Россию. Новое соглашение будет действовать первую половину 2019 года.

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Автор: Павел Никифоров
#нефть #опек #нигерия

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