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12:00   18 Марта 2019
Россия

Саратовскому учителю, на уроке которого ранили ученика, грозит лишение свободы

Саратовскому учителю, на уроке которого ранили ученика, грозит лишение свободы

Следственный комитет Саратова начал уголовное разбирательство по отношению к учителю ОБЖ, ученик которого ранил на уроке одноклассника из пневматической винтовки. 

Областной главк МВД рассказал РИА Новости, что 4 марта один из учеников шестого класса выстрелил из пневматического оружия на уроке ОБЖ в своего одноклассника, а пострадавший обратился за помощью в медпункт. По словам источника в экстренных службах, мальчики не конфликтовали между собой, а оружие предназначалось для обучающих занятий с учениками и находилось в здании школы. 

Сообщается, что на учителя 48 лет средней общеобразовательное школы заведено уголовное дело по преступлению, которое предусмотрено статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей». Известно, что участнику дела грозит до двух лет лишения свободы. 

Согласно предварительной информации следствия, 4 марта в вечернее время на уроке ОБЖ, нарушая учебную программу, шестиклассники в присутствии учителя стреляли из пневматической винтовки. Один из мальчиков нарушил технику безопасности и случайно выстрелил в сторону одноклассника. 

В СК уточнили, что мальчик 12 лет получил ранение в нижнюю челюсть. Врачи в больнице прооперировали школьница и извлекли пулю. 

Известно, что в настоящий момент руководство школы и преподаватели допрашиваются следователями. Уточняется, что ученики класса, в котором пострадал школьник, будут также допрошены «с соблюдением норм действующего законодательства».

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #пневматическое оружие #чп в школе #урок обж #безотвественность учителя

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