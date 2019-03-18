Саратовскому учителю, на уроке которого ранили ученика, грозит лишение свободы

Следственный комитет Саратова начал уголовное разбирательство по отношению к учителю ОБЖ, ученик которого ранил на уроке одноклассника из пневматической винтовки.

Областной главк МВД рассказал РИА Новости, что 4 марта один из учеников шестого класса выстрелил из пневматического оружия на уроке ОБЖ в своего одноклассника, а пострадавший обратился за помощью в медпункт. По словам источника в экстренных службах, мальчики не конфликтовали между собой, а оружие предназначалось для обучающих занятий с учениками и находилось в здании школы.

Сообщается, что на учителя 48 лет средней общеобразовательное школы заведено уголовное дело по преступлению, которое предусмотрено статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей». Известно, что участнику дела грозит до двух лет лишения свободы.

Согласно предварительной информации следствия, 4 марта в вечернее время на уроке ОБЖ, нарушая учебную программу, шестиклассники в присутствии учителя стреляли из пневматической винтовки. Один из мальчиков нарушил технику безопасности и случайно выстрелил в сторону одноклассника.

В СК уточнили, что мальчик 12 лет получил ранение в нижнюю челюсть. Врачи в больнице прооперировали школьница и извлекли пулю.

Известно, что в настоящий момент руководство школы и преподаватели допрашиваются следователями. Уточняется, что ученики класса, в котором пострадал школьник, будут также допрошены «с соблюдением норм действующего законодательства».