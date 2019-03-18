Врач, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева оценила медицинское учреждение, в котором боролись за жизнь певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта. Она дала интервью изданию «ПолитПазл».

Малышева сообщила, что Началова всю жизнь страдала различными тяжелыми заболеваниями. Обстоятельства смерти специалисту не известны, она указала на необходимость беседы с лечащем врачом для полноценного комментария.

«В целом, больница, где она находилась, это больница высочайшего класса. Просто высочайшего», — подчеркнула врач.

Певицу госпитализировали 13 марта из-за повышенного сахара в крови, тогда же из-за тяжелого состояния ее ввели в искусственную кому. Врачи боролись за жизнь артистки, поступали сообщения об улучшении здоровья. 16 марта Началова умерла в возрасте 38 лет. Ее отец указывал, что причиной тому стали сильный абсцесс и заражение крови. Лечащий врач Василий Шуров рассказывал, что певица занесла инфекцию через рану на ноге, что привело к гангрене.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта. Прощание с Началовой состоится в траурном зале