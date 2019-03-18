Зачем Вашингтону нужны протесты в Сербии и во Франции

22 ноября 2018 года мировые информационные агентства объявили о том, что «Газпром» окончательно определился с маршрутом поставки газа в Европу, а уже на следующий день при очень странных обстоятельствах был избит лидер мало кому известной на тот момент члена блока партий «Союз за Сербию» Борко Стефанович, что и стало официальным поводом к началу протестов.

И никого уже потом не волновало, что уже по горячим следам белградская полиция задержала нападавших – джин протеста был выпущен из бутылки.

Уже в декабре десятки тысяч митингующих требовали отставки правительства и досрочных президентских выборов. «Оппозиция» вдруг вспомнила о зажатой свободе слова, о коррупции и о попранной демократии. Первая и самая сильная декабрьская волна протестов довольно быстро сошла на нет и возродилась вновь лишь 17 марта, когда протестующие чуть было не захватили столичный телецентр и смогли блокировать президентскую резиденцию…

Франко-сербские аналогии

Вчерашняя попытка захвата Белградского телецентра и блокирование резиденции президента шли в унисон с полностью аналогичными событиями во Франции, что невольно заставляет сравнить эти два явно связанные между собой мероприятия.

Сразу оговорюсь, я не идеализирую ни президента Франции Макрона, ни президента Сербии Вучича. У каждого из них есть свои «скелеты в шкафу» и население имеет массу оснований быть недовольными «существующим режимом».

Но вот что интересно, французское движение «желтых жилетов» заявило о себе в середине ноября 2018-го. Через неделю в Белграде прошла и первая демонстрация против Вучича. Обратите внимание на то, как вовремя был избит Борко Стефанович. Это случилось ровно через шесть дней после «первого субботника» французских жилетов, в пятницу. То есть просто в идеальное время для раскачки белградского майдана.

И далее аналогий было хоть отбавляй. И во Франции и в Сербии протесты проходят в выходные. Еще одна аналогия – пик самых сильных протестов в обеих странах припадает на декабрь, после чего они также дружно пошли на спад и возродились вновь, как братья близнецы почти в один и тот же день и в почти на 100% совпадающих формах. По-моему, аналогий настолько много, что можно со 101% уверенностью предположить, что за всеми этими событиями стоят одни и те же силы.

Что это за силы – особо искать не приходится. Ищи кому это выгодно, и вы найдете преступника, так учат во всех полицейских школах. Да, многие проамериканские СМИ из кожи вон лезут, чтобы сделать виновной Россию, но даже французский МВД уже почти открыто говорит о том, что в деле «желтых жилетов» есть американский след. А подозревать, что Москва хочет свалить такой лояльный для себя сербский режим попросту глупо. А вот американцам, которые сегодня начали открытую и бескомпромиссную борьбу с российской газовой монополией в Европе, и Франция и Сербия – две очень важные точки на линии «газового фронта».

При чем тут российский газ

Если мы посмотрим на карту продолжения «Турецкого потока», то увидим, что именно через Сербию должна быть проложена значительная часть его маршрута.

Причем, даже если бы был выбран альтернативный путь через Грецию и Македонию, то вновь мимо Сербии газовая труба все равно бы не прошла. А потому, газ очень даже при чем.

И еще надо понимать, что США полностью отдают себе отчет в том, что любое следующее сербское правительство будет таким же пророссийским по определению, как и любое «демократическое» правительство в Армении. У страны, окруженной со всех сторон врагами, присматривающимся к ее территорию, просто нет иного выбора.

Главная задача Вашингтона на сегодня сорвать сроки постройки трубы, чтобы к январю 2020 года «Газпром» точно не успел «обойти» Украину. Это станет важнейшим козырем на будущих переговорах между ним и «Нафтогазом», и позволит Вашингтону умерить российские аппетиты.

Что касается Франции, то здесь все еще проще. Именно французы сегодня являются стратегическими партнерами России в арктических СПГ проектах. По сути Франция играет в проектах НОВАТЭКа почти ту же самую роль, что и Германия в прокладке труб по дну Балтийского моря. Именно за это Макрона так сегодня не любят в Вашингтоне и именно это является главной и не объявленной причиной того, что вот уже 18 недель «желтые жилеты» требуют его отставки.

И как раз поэтому протесты во Франции так похожи на протесты в Сербии. Ключевое слово тут – российский газ, а все остальное просто очень красивая и политкорректная декорация.

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