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11:49   18 Марта 2019
Россия

Аптекам могут запретить рекомендовать лекарства

Аптекам могут запретить рекомендовать лекарства

Союз «Национальная фармацевтическая палата» хочет запретить фармацевтам советовать покупателям те или иные лекарства в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Данные Ipsos Healthcare говорят о том, что в 43 процентах случаев человек, описав симптомы, просит фармацевта посоветовать препарат. Специалист, как правило, рекомендует то средство, с производителем которого у сети подписан договор. В 65 процентах случаев покупатель следует рекомендации.

В то же время, если пациент хочет купить конкретное лекарство, фармацевт в 60 процентах случаев пытается обратить внимание покупателя на приоритетный препарат. 

НФП предлагает запретить аптекам рекомендовать приоритетные лекарства и отстранять от работы тех сотрудников, которые этот запрет нарушили.

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Автор: Виктория Разумовская

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