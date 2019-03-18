Союз «Национальная фармацевтическая палата» хочет запретить фармацевтам советовать покупателям те или иные лекарства в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Данные Ipsos Healthcare говорят о том, что в 43 процентах случаев человек, описав симптомы, просит фармацевта посоветовать препарат. Специалист, как правило, рекомендует то средство, с производителем которого у сети подписан договор. В 65 процентах случаев покупатель следует рекомендации.

В то же время, если пациент хочет купить конкретное лекарство, фармацевт в 60 процентах случаев пытается обратить внимание покупателя на приоритетный препарат.

НФП предлагает запретить аптекам рекомендовать приоритетные лекарства и отстранять от работы тех сотрудников, которые этот запрет нарушили.