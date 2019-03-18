МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

Министерство иностранных дел предупреждает россиян о всеобщей забастовке во Франции 19 марта. Профсоюзные и студенческие организации выступили с таким призывом, говорится в Twitter-аккаунте Департамента ситуационно-кризисного центра ведомства.

Отмечается, что возможны сбои в работе общественного транспорта, государственных учреждений и коммерческих структур.

#Франция – профсоюзные и студенческие организации выступили с призывом к проведению 19 марта всеобщей забастовки; возможны сбои в работе общественного транспорта, государственных учреждений и коммерческих структур pic.twitter.com/kxWTLbaXzE — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 18 марта 2019 г.

В швейцарской Женеве в понедельник, 18 марта на Площади Наций пройдет организованная НПО «UN Watch» «Манифестация за равные права». В городе организованы повышенные меры безопасности, предупреждает МИД.

По данным ведомства, 19 марта в Алжире ожидаются всеобщие массовые манифестации оппозиционных сил. Россиян предупреждают о повышенных мерах безопасности и ограничении движения транспорта.