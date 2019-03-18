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11:33   18 Марта 2019
Россия

МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

Министерство иностранных дел предупреждает россиян о всеобщей забастовке во Франции 19 марта. Профсоюзные и студенческие организации выступили с таким призывом, говорится в Twitter-аккаунте Департамента ситуационно-кризисного центра ведомства.

Отмечается, что возможны сбои в работе общественного транспорта, государственных учреждений и коммерческих структур.

В швейцарской Женеве в понедельник, 18 марта на Площади Наций пройдет организованная НПО «UN Watch» «Манифестация за равные права». В городе организованы повышенные меры безопасности, предупреждает МИД.

По данным ведомства, 19 марта в Алжире ожидаются всеобщие массовые манифестации оппозиционных сил. Россиян предупреждают о повышенных мерах безопасности и ограничении движения транспорта.

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Автор: Арсений Аскольский
#франция #мид рф #забастовки

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