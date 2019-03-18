Трое из шести фигурантов дела о гибели детей на Сямозере признаны виновными

Петрозаводский городской суд вынес в понедельник решение по делу о гибели 14 воспитанников оздоровительного лагеря на Сямозере в Карелии летом 2016 года, признав виновными троих из шести обвиняемых.

Как сообщает ТАСС, виновными по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» были признаны экс-директор ОО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова и бывший координатор лагеря Вадим Виноградов. Кроме того, по статье «Оставление в опасности» был признан виновным бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков.

Еще трех фигурантов дела суд признал невиновными - бывшего инструктора лагеря Павла Ильина, обвинявшегося по статье «Оставление в опасности», экс-главу управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и исполняющего обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Людмилу Котович, которым вменяли халатность.

Елену Решетову суд приговорил к девяти с половиной годам исправительной колонии общего режима.

Напомним: трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года, когда 47 воспитанников детского оздоровительного лагеря в возрасте от 12 до 15 лет в сопровождении четырех взрослых инструкторов вышли в лодочный поход и попали в шторм. Из-за сильного ветра и волн лодки перевернулись и затонули, дети оказались в воде и пытались вплавь добраться до берега.

Одна из девочек-подростков смогла доплыть до берега и добраться до расположенной поблизости деревни, где сообщила о произошедшем и попросила помощи. Местные жители позвонили спасателям и к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые развернули поисково-спасательную операцию. Жертвами трагедии стали 14 ребят.