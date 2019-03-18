Посол РФ в Венесуэле заявил, что Гуаидо не выходил на контакт с РФ

Представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, который объявил себя президентом республики, не контактировали с Россией, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский в интервью РИА Новости.

«Прямых обращений в наше посольство в Венесуэле или напрямую в МИД России от самопровозглашенного временным исполняющим обязанности президента с предложением установить контакты не поступало», — отметил он.

Дипломат напомнил, что Гуаидо неоднократно в интервью заявлял о готовности нового правительства к взаимовыгодному сотрудничеству с иностранными партнерами, в частности с Россией и Китаем.

23 января бывший спикер парламента объявил, что он является президентом страны на время работы временного правительства. США признали его новой главой и потребовали от законного лидера Николаса Мадуро исключить силовые действия против оппозиции. Следом за Америкой экс-спикера парламента признали временным президентом Венесуэлы ряд стран.

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров посчитал, что события в государстве — очередное грубое вмешательство во внутренние дела страны, а участники мирового сообщества, которые признают Гуаидо, причастны к ситуации.