Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Наледь, сошедшая с крыши здания, расположенного в центре города Дзержинска (Нижегородская область), упала на студентку. Сообщается, что у девушки из-за случившегося травмирована голова и сломана ключица. Об этом рассказало 18 марта следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 17 марта в дневное время со здания крыши дома, расположенного по проспекту Циолковского в Дзержинске, упала глыба на девушку 21 года. Пострадавшую доставили в травмпункт, а после — в отделение городской больницы. Врачи диагностировали у студентки травму голову и перелом ключицы.

Региональный СУСК сообщает, что по данному факту заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В настоящий момент сотрудники следствия уточняют все факты случившегося: изымают документацию, допрашивают пострадавшую, сотрудников домоуправляющей компании и очевидцев.