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Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси

 Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

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11:13   18 Марта 2019
Россия

Жизнь почти 20% россиян после присоединения Крыма улучшилась

Жизнь почти 20% россиян после присоединения Крыма улучшилась

Опрос ВЦИОМ показал, что жизнь 18% россиян улучшилась после того, как полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации. 

Еще 70% опрошенных сообщили, что их жизнь после этого события никак не поменялась. Порядка 9% уверены, что их благосостояние ухудшилось.

Около 21% респондентов назвали позитивным изменением возможность поехать отдыхать без пересечения госграницы. 5% участников опроса подчеркнули, что теперь им проще общаться с родными и друзьями. Еще столько же уверены, что возврат Крыма в состав РФ стал восстановлением исторической справедливости.

Положительно к присоединению Крыма отнеслись 88% респондентов, плохо — лишь 8%.

Опрос ВЦИОМ проводил 12 марта, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.

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Автор: Павел Никифоров
#опрос #крым #вциом

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