Жизнь почти 20% россиян после присоединения Крыма улучшилась

Опрос ВЦИОМ показал, что жизнь 18% россиян улучшилась после того, как полуостров Крым вернулся в состав Российской Федерации.

Еще 70% опрошенных сообщили, что их жизнь после этого события никак не поменялась. Порядка 9% уверены, что их благосостояние ухудшилось.

Около 21% респондентов назвали позитивным изменением возможность поехать отдыхать без пересечения госграницы. 5% участников опроса подчеркнули, что теперь им проще общаться с родными и друзьями. Еще столько же уверены, что возврат Крыма в состав РФ стал восстановлением исторической справедливости.

Положительно к присоединению Крыма отнеслись 88% респондентов, плохо — лишь 8%.

Опрос ВЦИОМ проводил 12 марта, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек.