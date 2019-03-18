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Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

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11:24   18 Марта 2019
Весь мир

Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

Благотворительным фондам Givealittle и LaunchGood удалось собрать более пяти миллионов долларов, которые будут направлены в помощь семьям погибшим и пострадавшим в результате теракта в мечетях города Крайстчерч. 

Более 73 тысяч человек пожертвовали деньги фонду Givealittle, еще 35 тысяч неравнодушных — фонду LaunchGood.

На официальной странице организации Givealittle говорится, что щедрость новозеландцев и всего мира поражает. Фонд благодарит всех, кто смог пожертвовать средства.

«Все средства будут направлены на краткосрочные потребности скорбящих семей. Никакие деньги не смогут вернуть их любимых, но мы надеемся таким образом облегчить их бремя», — говорится в заявлении на сайте LaunchGood.

Напомним, теракт произошел в пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. 28-летний Брентон Таррент расстрелял 50 человек. Еще 50 оказались в больницах. Премьер страны Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Тарранту предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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Автор: Виктория Разумовская
#теракт #новая зеландия #благотворительность #крайстчерч

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