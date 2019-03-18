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11:15   18 Марта 2019
Россия

Число безработных россиян выросло за неделю на 810 тысяч человек

Число безработных россиян выросло за неделю на 810 тысяч человек

Пресс-служба Минтруда 18 марта заявила, что число официально зарегистрированных граждан, оставшихся без работы, увеличилось на 1,1%, что составляет более 810 тысяч человек. 

Ведомство сообщает, что с 6 по 13 марта текущего года количество зарегистрированных безработных граждан в службе занятости увеличилось на 1,1% и составило 810,9 тысяч человек. 

Объяснением таких показателей выступает тот факт, что безработица — это чаще сезонное явление. Также известно, что с текущего года пособие по безработице увеличилось. 

73 региона зафиксировали рост безработицы. Самое большое количество безработных наблюдается в Севастополе, Карачево-Черкесской Республике, республиках Саха, Хакасия. Сложно трудоустроиться гражданам, проживающим в Краснодарском и Хабаровском краях, а также в Новгородской, Тульской, Саратовской и Тюменской областях. Ведомство сообщает, что в Забайкалье, Ставрополе, республиках Марий Эл и Мордовия, а также в Ленобласти численность людей, оставшихся без работы, не изменилась. 

"За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Астраханской, Курской, Ярославской областях, республиках Дагестан, Калмыкия, Чеченской Республике, Камчатском крае", - отметили в Минтруде.

По состоянию на 13 марта 2019 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн.

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Автор: Софья Белоцерковская
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