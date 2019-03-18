Спикер Госсовета Ливии приехал в Москву обсуждать будущее республики

Председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, прибывший в Москву 17 марта, встретился с представителем Совета Федерации РФ по Ливии. В планах у него и переговоры с главой Контактной группы по Ливии при МИД РФ Львом Деньговым.

«Обсуждаются просьбы ливийской стороны к РФ о помощи в урегулировании конфликта. Роль России очень значительна. Это показал опыт Сирии, где Россия проводит политику общения со всеми сторонами конфликта. Весь мир увидел, что если Россия занимается процессом урегулирования в какой-либо стране и дает полный отчет тому, что она делает, все завершается успехом», — рассказал «Политике Сегодня» Деньгов.

Глава Контактной группы по Ливии при МИД РФ опроверг предположение The Libian Observer о поддержке в России только генерала Халифа Хафтара, политическим противником которого ливийское издание видит приехавшего в Москву аль-Мишри.

«Я бы не придавал значения заявлениям о том, что кто-то является чьим-то противником. Россия поддерживает любого, кто может благоприятно влиять на позитивное развитие событий в Ливии. Там существует множество разных лагерей, которые между собой конкурируют. Говорить о том, что кто-то противник кого-то или явно лидирует, неправильно. Каждый ведет вою линию. Мы же работаем над тем, чтобы без вмешательства во внутренние дела Ливии, помочь стране выработать единую линию, восстановить там мир», — сказал Деньгов.

После убийства в 2011 году полковника Муамара Каддафи, руководившего страной с 1969 года, Ливия фактически перестала существовать как единое государство. Власти, включая Высший госсовет, решения которого носят рекомендательный характер, работают в столице страны - Триполи и опираются на коалицию различных происламистских формирований страны. Эти ветви администрации считаются «международно признанными». В Тобруке работает избранный на всеобщих выборах Национальный парламент и правительство бывшего военачальника армии Каддафи - генерала Халифа Хафтара. Эти власти считаются законными с точки зрения Ливии.

Конец «двувластию», по планам Аль-Мишри, должна положить общенациональная конференция, которая определит сроки и порядок проведения парламентских и президентских выборов в Ливии. Но она находится под угрозой срыва «в связи с отсутствием гарантий и наличием ряда препятствий к ее созыву». Об этом Аль-Мишри уже говорил на встрече со спецпосланником ООН Гасаном Салямой и представителями делегаций ООН и Африканского союза.