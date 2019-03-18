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11:11   18 Марта 2019
Весь мир

Британские ученые раскрыли личность Джека-потрошителя

Британские ученые раскрыли личность Джека-потрошителя

Серийным убийцей по прозвищу «Джек-потрошитель», который действовал в Лондоне в 80-х годах XIX века, мог быть польский иммигрант Аарон Косминский. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на ученых из Ливерпульского университета имени Джона Мурса.

Они установили личность маньяка, изучив анализ ДНК с платка, который содержал кровь одной из жертв — Кэтрин Эддоус и кровь ее предполагаемого убийцы. ДНК убийцы совпал с ДНК мужчины по имени Аарон Космински, которого ранее уже подозревали в причастности к убийствам.

«Мы впервые описываем систематический молекулярный анализ единственного сохранившегося физического доказательства, связанного с убийствами Джека-потрошителя», — заявили ученые.

Исследователи установили личностью преступника, убившего как минимум пять проституток из трущоб, с помощью сравнения фрагментов митохондриальной ДНК с платка с фрагментами, взятыми у живых потомков Косминских.

Британские ученые раскрыли личность Джека-потрошителя

В 2014 году ученые уже сообщали, что Джеком-потрошителем был Космински. Тогда утверждалось, что совпадения его ДНК с пятнами с платке Эддоус составили 99,2 и 100%.

Прозвище «Джек-потрошитель» появилась из письма от имени убйицы, которое из Скотланд-Ярда попало в лондонское агентство новостей. С начала XX века истории маньяка посвятили десятки фильмов и литературных произведений.

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Автор: Арсений Аскольский
#лондон #днк #личность #джек-потрошитель

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