Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

 Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси

 Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих
Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

 Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро
МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

МИД РФ предупредил туристов о забастовке во Франции 19 марта

 Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси

 Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих
Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

Более пяти миллионов долларов собрали для пострадавших при теракте в Новой Зеландии

 Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро
11:05   18 Марта 2019
Россия

«Ведомости» рассказали о возможном введении электронной SIM-карты в РФ

«Ведомости» рассказали о возможном введении электронной SIM-карты в РФ

Министерство коммуникаций и связи России предлагает легализовать технологию eSim, которая позволяет подключить услуги связи без SIM-карты и посещения офиса оператора, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на справку Минкомсвязи.

Заместитель главы ведомства Олег Иванов подтвердил данные. Планируется, что нормативную базу разработают к концу текущего года.

ЕSim представляет из себя модуль в мобильном устройстве, который заменяет обычную SIM-карту. Для подключения к сети пользователю достаточно просканировать QR-код или скачать приложение для присвоения номера телефона.

«Ведомости» рассказали о возможном введении электронной SIM-карты в РФ

Минкомсвязи считает, что технология не требует изменения законодательства, так как она является таким же модулем идентификации абонента, как и привычная «симка». Устройство с eSim должно иметь декларацию соответствия аппарата российским требованиям, чтобы оно могло работать на сотовых сетях в России.

Для внедрения технологии есть препятствия: российские операторы не располагают необходимой инфраструктурой. К тому же, правительственные правила обязывают сменить SIM-карту при переносе номера на другого оператора, а извлечь модуль eSim нельзя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минкомсвязи #sim-карта #esim

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...