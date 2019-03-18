«Ведомости» рассказали о возможном введении электронной SIM-карты в РФ

Министерство коммуникаций и связи России предлагает легализовать технологию eSim, которая позволяет подключить услуги связи без SIM-карты и посещения офиса оператора, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на справку Минкомсвязи.

Заместитель главы ведомства Олег Иванов подтвердил данные. Планируется, что нормативную базу разработают к концу текущего года.

ЕSim представляет из себя модуль в мобильном устройстве, который заменяет обычную SIM-карту. Для подключения к сети пользователю достаточно просканировать QR-код или скачать приложение для присвоения номера телефона.

Минкомсвязи считает, что технология не требует изменения законодательства, так как она является таким же модулем идентификации абонента, как и привычная «симка». Устройство с eSim должно иметь декларацию соответствия аппарата российским требованиям, чтобы оно могло работать на сотовых сетях в России.

Для внедрения технологии есть препятствия: российские операторы не располагают необходимой инфраструктурой. К тому же, правительственные правила обязывают сменить SIM-карту при переносе номера на другого оператора, а извлечь модуль eSim нельзя.