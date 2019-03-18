Ученые из Чикаго доказали, что частое употребление яиц вызывает преждевременную смерть

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго заключили, что частое употребление яиц и продуктов, которые содержат большое количество холестерина, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

В недавнем исследовании рассказывается, что был проведен эксперимент. В нем приняли участие более 29 тысяч человек. Все они заполняли пищевые опросники, в которых указывали, что они съели за предыдущий месяц. За состоянием их здоровья пристально следили на протяжении 31 года.

В итоге ученые выяснили, что люди, употреблявшие 300 миллиграмм холестерина в день, на 17 процентов чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 18 процентов чаще умирали преждевременно. Оказалось, что употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов, а вероятность преждевременной смерти возрастает на восемь процентов.