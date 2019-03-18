Роскачество рассказало о правилах выбора куриных яиц

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору качественных и полезных куриных яиц.

«Покупая яйца, мы за относительно небольшие деньги получаем порцию незаменимых аминокислот, ценнейшие жиры, а также витамины и микроэлементы», — указано в сообщении.

Специалисты рекомендуют обращать внимание на срок изготовления, который обязательно должен быть указан на упаковке. Соответственно, чем свежее партия, тем лучше качество продукта. Товар должен находится в чистом и сухом месте, где отсутствуют посторонние запахи, так как яйца быстро впитывают любые ароматы. На упаковке не должно быть пятен и плесени.

Перед употреблением и при простом контакте со скорлупой эксперты посоветовали мыть продукт и руки в теплой воде с мылом. На поверхности яйца может находится бактерия сальмонелла, которая приводит к тяжелому инфекционному заболеванию.

Цвет желтка зависит от диеты курицы-несушки. Деревенские куры несутся яйцами с насыщенно желтым цветом, фабричные — светло-желтым. Разницы во вкусе у больших и маленьких яиц нет, а у белых и коричневых продуктов идентичный состав.

Роскачество также привело статистические данные: в России за год куры производят более 42 миллиардов яиц. В среднем, каждый россиянин съедает за тот же период около 277 штук, тогда как медицинская норма — 270 яиц.