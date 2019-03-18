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Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси

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10:26   18 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси

В понедельник состоялась церемония открытия командно-штабных учений NATO-Georgia Exercise 2019, которые пройдут в Тбилиси.

В маневрах примут участие 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО, включая США. Это вторые многонациональные учения, которые проходят в Грузии. Их устраивают в рамках реализации пакета сотрудничества страны с НАТО, принятого в 2014 году на саммите в Уэльсе.

Цель маневров — повышение взаимосовместимости Сил обороны Грузии и вооруженных сил стран-членов и партнеров НАТО, а также отработка совместного реагирования на кризисные инциденты.

Представители Департамента миротворческих операций ООН и Всемирной организаций здравоохранения примут участие в качестве наблюдателей. 25 марта учения посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #грузия #военные учения #nato-georgia exercise

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