Учения НАТО начались в Тбилиси

В понедельник состоялась церемония открытия командно-штабных учений NATO-Georgia Exercise 2019, которые пройдут в Тбилиси.

В маневрах примут участие 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО, включая США. Это вторые многонациональные учения, которые проходят в Грузии. Их устраивают в рамках реализации пакета сотрудничества страны с НАТО, принятого в 2014 году на саммите в Уэльсе.

Цель маневров — повышение взаимосовместимости Сил обороны Грузии и вооруженных сил стран-членов и партнеров НАТО, а также отработка совместного реагирования на кризисные инциденты.

Представители Департамента миротворческих операций ООН и Всемирной организаций здравоохранения примут участие в качестве наблюдателей. 25 марта учения посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг.