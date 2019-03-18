«Росатом» займется рекультивацией полигона «Красный Бор» в Петербурге

Врио главы Петербурга Александр Беглов обсудил с гендиректором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым рекультивацию полигона опасных отходов «Красный Бор». По его словам, полигону угрожает паводок, поэтому работу нужно начинать незамедлительно.

Беглов отметил, что «Красный Бор» принимал опасные вещества со всего СССР, а позднее — из разных российских регионов, поэтому в решение проблемы полигона должно участвовать правительство страны.

«У города нет возможности решить эту проблему в одиночку», — подчеркнул врио губернатора.

Беглов напомнил, что пообщался с вице-премьером Алексеем Гордеевым и главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и получил от них поддержку в вопросе федерального финансирования работ по обезвреживанию полигона. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем, но требует скорейшего подключения федеральных структур.

В Смольном отметили, что после выбора оператора и финансирования рекультивации, утверждения источника финансирования, заказчика работ и порядка привлечения исполнителя, последний начнет инженерные изыскания и подготовит план рекультивации.

Лихачев напомнил, что именно «Росатом» имеет большой опыт рекультивации объектов опасных отходов. У компании есть собственная научно-техническая база и высококвалифицированный персонал для реализации.