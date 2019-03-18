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Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро
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 Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

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 Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро
11:19   18 Марта 2019
Весь мир

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро

Законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле, предполагающий введение санкций против граждан РФ и других стран, поддерживающих режим Николаса Мадуро, был внесен на рассмотрение конгресса США.

Текст законопроект опубликован на сайте палаты представителей.

«Расширение присутствия Российской Федерации в западном полушарии вызывает обеспокоенность Соединённых Штатов и наших союзников в регионе», - говорится в документе.

Там же отмечается, что речь, в числе прочих ограничений, идет о запрете на въезд в США.

Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против россиян, поддерживающих Мадуро

Кроме того, в тексте упоминаются совместные российско-венесуэльские военные учения, в которых участвовали бомбардировщики Ту-160, проведенные в декабре 2018 года, а также тот факт, что Москва является кредитором венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Автором законопроекта является представитель Демократической партии в конгрессе США Дебби Вассерман-Шульц.

Напомним: ранее под санкции США в связи с ситуацией в Венесуэлой попал российский «Еврофинанс Моснарбанк».

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Автор: Александр Люблинский
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