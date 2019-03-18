«Ъ» сообщил о покупке Египтом российских истребителей Су-35

Россия и Египет подписали контракт на поставку вооружений на сумму два миллиарда долларов, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Документ подразумевает поставку более 20 истребителей и средств авиационного поражения. Соглашение вступило в силу в конце 2018 года, поставки могут стартовать уже в 2020-2021 годах.

Собеседники агентства считают, что производство Су-35 и вооружений к нему гарантируют загрузку производственных мощностей Комсомольского-на-Амуре авиационного завода на несколько лет. При этом, возможности производства организации позволяют собрать около 20 аналогичных машин для нужд армии России.

Египет за последнее время стал одним из крупнейших покупателей российской военной техники. В 2014 году стороны заключили контракт на поставку систем противоракетной обороны, артиллерии, стрелкового оружия и другого вооружения на сумму порядка трех с половиной миллиарда долларов. После Москва согласилась поставить Каиру по 46 истребителей МиГ-29М/М2 и боевых вертолетов Ка-52. Общая стоимость реализуемых договоров составила более трех миллиардов долларов.