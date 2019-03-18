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 Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

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Учения НАТО начались в Тбилиси

 Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

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10:04   18 Марта 2019
Весь мир

Стрелок из Крайстчерча собирается сам защищать себя в суде

Стрелок из Крайстчерча собирается сам защищать себя в суде

Австралиец Брентон Таррант, устроивший теракты в двух мечетях Новой Зеландии, собирается защищаться в суде самостоятельно. Об этом пишет газета New Zealand Herald.

Дежурный адвокат Ричард Питерс, который представлял Тарранта в суде, объявил, что больше не является его защитой. Он отметил, что обвиняемый выразил желание в будущем представлять сам себя. Издание пишет, что таким образом Таррант может попытаться превратить суд в «платформу для своих убеждений».

Ранее глава полиции Новой Зеландии Майк Буш подтвердил, что правоохранители убеждены, что только один человек является ответственным за стрельбу в Крайстчерче. При этом он не исключил, что могли быть и другие люди, которые помогали Тарранту. На данный момент уровень угрозы в стране остается высоким.

Напомним, 15 марта в городе Крайстчерч произошла стрельба в двух мечетях. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #теракт #новая зеландия

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