Стрелок из Крайстчерча собирается сам защищать себя в суде

Австралиец Брентон Таррант, устроивший теракты в двух мечетях Новой Зеландии, собирается защищаться в суде самостоятельно. Об этом пишет газета New Zealand Herald.

Дежурный адвокат Ричард Питерс, который представлял Тарранта в суде, объявил, что больше не является его защитой. Он отметил, что обвиняемый выразил желание в будущем представлять сам себя. Издание пишет, что таким образом Таррант может попытаться превратить суд в «платформу для своих убеждений».

Ранее глава полиции Новой Зеландии Майк Буш подтвердил, что правоохранители убеждены, что только один человек является ответственным за стрельбу в Крайстчерче. При этом он не исключил, что могли быть и другие люди, которые помогали Тарранту. На данный момент уровень угрозы в стране остается высоким.

???? Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50 ???? https://t.co/aFFIBS1IqJ #⃣ #Москва pic.twitter.com/gTxdjRqXd9 — Вся Москва (@All_moscow_news) March 16, 2019

Напомним, 15 марта в городе Крайстчерч произошла стрельба в двух мечетях. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.