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9:53   18 Марта 2019
Весь мир

Глава Совета раввинов заявил о сокращении числа евреев в Европе на 400 тысяч

Глава Совета раввинов заявил о сокращении числа евреев в Европе на 400 тысяч

Порядка 400 тысяч евреев покинули Европу из-за роста антисемитизма, заявил президент Совета раввинов региона Пинхас Гольдшмидт в интервью РИА Новости. 

Он отметил, что на данный момент к противодействию национальной нетерпимости европейские власти обратились на базе статистических данных. Однако, по мнению Гольдшмидта, более красноречивым фактом стало снижение количества евреев, которые проживают в Европе.

Глава Совета раввинов рассказал, что за последние 20 лет число представителей народа сократилось с двух до 1,6 миллионов. То есть порядка 400 людей решили покинуть европейскую территорию, «это показатель». 

«Проблема в том, что многие европейские лидеры говорят, что не хотят бегства евреев из Европы, но реально ничего не делают для того, чтобы его предотвратить», — заявил он.

Основные направления евреев — США и Израиль. Раввин считает, что главными задачами региональных общин должны стать контакты с властями, рассмотрение и решение проблем и призыв к противостоянию антисемитской пропаганде.

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Автор: Анна Манц
#европа #евреи #антисемитизм

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