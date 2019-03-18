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Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

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9:30   18 Марта 2019
Россия

Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

Неизвестные разослали письма, в которых говорится о минировании, в 31 учреждение города Бийск, Алтайский край. Об этом сообщила мэрия города.

Сигналы поступили в детские сады, школы, колледж промышленных технологий, городскую больницу № 1 и торговый центр.

«В некоторых школах отменили занятия — туда пришли сообщения повторно», — отметили в мэрии.

Перечень организаций, которые получили письма, передали в правоохранительные органы. Здания обследуют специалисты, кинологи и собаки. Региональная полиция подтвердила информацию РИА Новости.

5 марта из-за ложных угроз о минировании эвакуировали из двух зданий порядка 200 человек.

Волна сообщений о минированиях продолжается уже несколько месяцев. Аналогичная ситуация происходила осенью 2017 года. Согласно данным Федеральной службы безопасности, тогда она охватила 75 из 85 регионов России. В столице ущерб от писем и звонков составил порядка 150 миллионов рублей.

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Автор: Анна Манц
#эвакуация #письмо #бийск #минирование

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