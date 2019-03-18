Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

Неизвестные разослали письма, в которых говорится о минировании, в 31 учреждение города Бийск, Алтайский край. Об этом сообщила мэрия города.

Сигналы поступили в детские сады, школы, колледж промышленных технологий, городскую больницу № 1 и торговый центр.

«В некоторых школах отменили занятия — туда пришли сообщения повторно», — отметили в мэрии.

Перечень организаций, которые получили письма, передали в правоохранительные органы. Здания обследуют специалисты, кинологи и собаки. Региональная полиция подтвердила информацию РИА Новости.

В Бийске утром сова пришли письма с угрозами, эвакуированы школы и другие учреждения В паблике соцсети ВК «Инцидент Бийск» сообщается, что 34-ю городскую школу эвакуируют. Также… https://t.co/Tiz57BXsaO — Новости Алтая (@Altai_news_) 18 марта 2019 г.

5 марта из-за ложных угроз о минировании эвакуировали из двух зданий порядка 200 человек.

Волна сообщений о минированиях продолжается уже несколько месяцев. Аналогичная ситуация происходила осенью 2017 года. Согласно данным Федеральной службы безопасности, тогда она охватила 75 из 85 регионов России. В столице ущерб от писем и звонков составил порядка 150 миллионов рублей.