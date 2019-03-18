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КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

 Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре
9:38   18 Марта 2019
Весь мир

КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Ханое заявил о готовности уничтожить ядерный центр в Йонбене. При этом он не стал перечислять объекты, которые будут ликвидированы.

Издание The Asahi считает, что это стало одной из причин неудачи саммита.

В 1986 году в ядерном центре в Йонбене был построен единственный в Северной Корее действующий атомный реактор, завод по производству оружейного плутония, мощности по обогащению урана, которые, по словам Пхеньяна, имеют гражданское назначение. В США уверены, что в этом районе есть множество подземных объектов для выработки оружейного урана.

Во время предварительных контактов и на переговорах во Вьетнаме представители КНДР говорили лишь о готовности уничтожить «все мощности» в Йонбене. Однако они не стали называть конкретные объекты.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #денуклеаризация #ядерные объекты

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