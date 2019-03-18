КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Ханое заявил о готовности уничтожить ядерный центр в Йонбене. При этом он не стал перечислять объекты, которые будут ликвидированы.

Издание The Asahi считает, что это стало одной из причин неудачи саммита.

В 1986 году в ядерном центре в Йонбене был построен единственный в Северной Корее действующий атомный реактор, завод по производству оружейного плутония, мощности по обогащению урана, которые, по словам Пхеньяна, имеют гражданское назначение. В США уверены, что в этом районе есть множество подземных объектов для выработки оружейного урана.

Во время предварительных контактов и на переговорах во Вьетнаме представители КНДР говорили лишь о готовности уничтожить «все мощности» в Йонбене. Однако они не стали называть конкретные объекты.