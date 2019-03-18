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9:09   18 Марта 2019
Россия

Матвиенко назвала Крым неотъемлемой частью России

Матвиенко назвала Крым неотъемлемой частью России

Заявления иностранных государств о том, что они не признают Крым российским ничтожны. Крым — неотъемлемая часть страны со всеми вытекающими правовыми последствиями. Такое мнение выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что палата представителей в США одобрила акт, который запрещает Вашингтону признавать суверенитет России над полуостровом, его воздушным пространством и территориальными водами. 

«Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны. Крым – неотъемлемая часть России со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, регион сейчас возрождается после многолетнего упадка. Именно это и стало главным итогом пяти прошедших лет. Это особенно важно на фоне давления и санкций Запада. 

Матвиенко уверена, что мир начинает понимать, что Крым в составе России — это «навсегда, и обратного пути не будет».

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Автор: Виктория Разумовская

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