Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

 Матвиенко назвала Крым неотъемлемой частью России

Матвиенко назвала Крым неотъемлемой частью России
Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

 Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге
Глава Совета раввинов заявил о сокращении числа евреев в Европе на 400 тысяч людей

Глава Совета раввинов заявил о сокращении числа евреев в Европе на 400 тысяч людей

 КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить
Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

Сообщения о минировании поступили в 31 учреждение Бийска

 Матвиенко назвала Крым неотъемлемой частью России

Матвиенко назвала Крым неотъемлемой частью России
Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

 Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге
Глава Совета раввинов заявил о сокращении числа евреев в Европе на 400 тысяч людей

Глава Совета раввинов заявил о сокращении числа евреев в Европе на 400 тысяч людей

 КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить

КНДР не уточняет, какие конкретно ядерные объекты она намерена уничтожить
8:47   18 Марта 2019
Россия

Россия уменьшила вложения в гособлигации США

Россия уменьшила вложения в гособлигации США

В январе этого года Россия несколько сократила вложения в американские гособлигации. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

В первом месяце 2019 года вложения России в американские бумаги составили 13,18 миллиарда долларов. Это на 36 миллионов долларов (0,27 процента) меньше, если сравнивать с предыдущим месяцем. Из этой суммы 6,32 миллиарда были вложены в долгосрочные облигации, а 6,85 миллиарда  — в краткосрочные.

В течение всего предыдущего года Россия сокращала вложения в гособлигации США.

На данный момент лидирующие позиции в списке крупнейших держателей американского долга занимает Китай. Власти страны вкладывают 1,127 триллиона долларов в госбумаги США. На втором месте оказалась Япония (1,07 триллиона долларов), а на третьем — Бразилия (305,1 миллиарда долларов).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #экономика #гособлигации #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...