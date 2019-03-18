Россия уменьшила вложения в гособлигации США

В январе этого года Россия несколько сократила вложения в американские гособлигации. Об этом говорится в сообщении Минфина США.

В первом месяце 2019 года вложения России в американские бумаги составили 13,18 миллиарда долларов. Это на 36 миллионов долларов (0,27 процента) меньше, если сравнивать с предыдущим месяцем. Из этой суммы 6,32 миллиарда были вложены в долгосрочные облигации, а 6,85 миллиарда — в краткосрочные.

В течение всего предыдущего года Россия сокращала вложения в гособлигации США.

На данный момент лидирующие позиции в списке крупнейших держателей американского долга занимает Китай. Власти страны вкладывают 1,127 триллиона долларов в госбумаги США. На втором месте оказалась Япония (1,07 триллиона долларов), а на третьем — Бразилия (305,1 миллиарда долларов).