Стена семейного общежития обрушилась в Саратове

Стена четырехэтажного семейного общежития частично обрушилась в Саратове. В результате ЧП никто не пострадал. Следствие проводит проверку по факту произошедшего.

Обрушение произошло в воскресенье, 17 марта, в Ленинском районе города. По предварительным данным, обрушилась наружная часть стены здания. В доме находились более 150 квартир.

Следователям предстоит провести проверку, по результатом которой будет принято процессуальное решение. Будут оценены действия лиц, которые несут ответственность за состояние дома.

И.о. прокурора Саратова в связи с инцидентом объявил предостережение заместителю главы администрации города.