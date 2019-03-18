Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники экстренных служб начали проверку телецентра «Останкино», который находится на северо-востоке столицы, после того, как поступило сообщение о его минировании.

Телецентр находится по адресу улица академика Королева, дом 12. Эвакуация людей пока не производится.

Ранее правоохранители проверяли торговый дом «ЦУМ» в Москве. В его адрес также поступило сообщение с угрозой минирования.

С начала января по всей России прошла волна сообщений и звонков о «минировании» различных объектов. Такая же ситуация произошло более года назад. По оценке ФСБ, тогда ущерб только в Москве составил 150 миллионов рублей. При этом ни в одном случае угрозы взрыва не подтвердились.