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Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

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8:15   18 Марта 2019
Россия

Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Телецентр «Останкино» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники экстренных служб начали проверку телецентра «Останкино», который находится на северо-востоке столицы, после того, как поступило сообщение о его минировании. 

Телецентр находится по адресу улица академика Королева, дом 12. Эвакуация людей пока не производится.

Ранее правоохранители проверяли торговый дом «ЦУМ» в Москве. В его адрес также поступило сообщение с угрозой минирования. 

С начала января по всей России прошла волна сообщений и звонков о «минировании» различных объектов. Такая же ситуация произошло более года назад. По оценке ФСБ, тогда ущерб только в Москве составил 150 миллионов рублей. При этом ни в одном случае угрозы взрыва не подтвердились.  

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #минирование #останкино

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