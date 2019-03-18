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 Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Глыба льда упала на голову студентке Нижегородской области

Учения НАТО начались в Тбилиси

Учения НАТО начались в Тбилиси

 Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

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9:57   18 Марта 2019
Весь мир

Аксенов надеется на расширение сотрудничества Крыма с китайскими компаниями

Аксенов надеется на расширение сотрудничества Крыма с китайскими компаниями

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что китайские компании будут активнее участвовать в бизнес-проектах республики.

Он также рассчитывает на поиск новых векторов экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, новые контакты с представителями общественности.

Об этом Аксенов написал в послании, зачитанном первым замом постпреда республики Крым при президенте Сергеем Кудриным на мероприятии в посольстве РФ в Пекине в честь пятилетия возвращения Крыма в состав России.

Аксенов надеется на расширение сотрудничества Крыма с китайскими компаниями

Аксенов добавил, что руководство республики ожидает широкого участия компаний из КНР в пятом ежегодном Ялтинском международном экономическом форуме 17–20 апреля.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #крым #китай #аксенов

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