Аксенов надеется на расширение сотрудничества Крыма с китайскими компаниями

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что китайские компании будут активнее участвовать в бизнес-проектах республики.

Он также рассчитывает на поиск новых векторов экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, новые контакты с представителями общественности.

Об этом Аксенов написал в послании, зачитанном первым замом постпреда республики Крым при президенте Сергеем Кудриным на мероприятии в посольстве РФ в Пекине в честь пятилетия возвращения Крыма в состав России.

Аксенов добавил, что руководство республики ожидает широкого участия компаний из КНР в пятом ежегодном Ялтинском международном экономическом форуме 17–20 апреля.