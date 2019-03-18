Конфликт на границе Киргизии с Таджикистаном затих

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана нормализовалась после конфликта между жителями киргизского села Аксай и таджикистанского села Мехнатабад, рассказали РИА Новости в понедельник в киргизской пограничной службе.

Напомним, конфликт произошел в среду, 13 марта из-за строительства объездной дороги Аксай — Тамдык. Таджикистанцы не давали проехать киргизской технике, на помощь рабочим отправились жители киргизских сел. В результате произошла массовая драка с участием порядка 200 граждан обеих стран, один киргизстанец попал в больницу. На следующий день пострадали еще двое киргизстанцев, двое таджикистанцев погибли и около десяти были ранены.

Сейчас ситуация спокойная, в выходные дни в приграничных районах не было замечено людей.

В погранслужбе добавили, что в понедельник продолжатся переговоры делегаций Киргизии и Таджикистана по поводу урегулирования конфликта на границе. На место прибыл вице-премьер Киргизии Жениш Раззаков с начальниками пограничной службы, МВД и главами областных администраций.

Все они проводят разъяснительную работу с жителями приграничных территорий.