Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

Москва и Токио условились не обнародовать содержание текущих переговоров по мирному договору между двумя странами, сообщил в понедельник японский министр иностранных дел Таро Коно на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Так он ответил на требование оппозиции привести подробности диалога между Россией и Японией.

Коно уточнил лишь, что стороны ведут переговоры на основе решения глав Японии и РФ и стремятся прийти к соглашению, но он не будет разглашать детали согласно договоренности с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Японский министр также напомнил, что Токио в последнее время часто выражал протесты в связи с активностью вооруженных сил РФ на юге Курил.