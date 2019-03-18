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Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

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7:08   18 Марта 2019
Весь мир

Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

Москва и Токио условились не обнародовать содержание текущих переговоров по мирному договору между двумя странами, сообщил в понедельник японский министр иностранных дел Таро Коно на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Так он ответил на требование оппозиции привести подробности диалога между Россией и Японией.

Коно уточнил лишь, что стороны ведут переговоры на основе решения глав Японии и РФ и стремятся прийти к соглашению, но он не будет разглашать детали согласно договоренности с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Япония и Россия договорились не разглашать детали переговоров о мирном договоре

Японский министр также напомнил, что Токио в последнее время часто выражал протесты в связи с активностью вооруженных сил РФ на юге Курил.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #япония #лавров #курилы #коно

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